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Синоптики рассказали, когда Москву укроет снегом

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Синоптики рассказали, когда Москву укроет снегом

Москва, 24 октября. Жителей Центральной России, в том числе москвичей предупредили, что в начале следующей неделе может образоваться снежный покров. Об этом сообщили в Гидроментцентре.

26 октября в столичном регионе ожидается снег с дождем, а также сильные порывы ветра до 17 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 725 мм ртутного столба, что намного ниже нормы в регионе.

Отмечается, что в центральной части страны на выходных сохранится пониженное давление. В ночь на 27 октября пройдут осадки в виде снега, воздух станет холодным.

Столбики термометров покажут — 5 градусов. Как правило, снежный покров появляется в Москве и области в начале ноября, но в этом году снег выпадет раньше, пишет РИАМО.

Автор: Ирина Селезнева
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