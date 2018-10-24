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Строительство ЦКАД поможет развитию Новой Москвы

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Строительство ЦКАД поможет развитию Новой Москвы
Москва, 24 октября. Строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) поможет развитию Новой Москвы, считает глава Департамента развития новых территорий российской столицы Владимир Жидкин.

Когда появится ЦКАД, прилегающие к ней территории начнут активно застраиваться. Известно, что рядом с кольцом построят около 25 млн квадратных метров недвижимости, в том числе жилой.

Здесь появятся технопарки, парковки, социальная инфраструктура, бизнес-центры. Строительство автодороги является приоритетным госпроектом, сдача первой очереди ЦКАД намечена на 2019 год. Новая трасса разгрузит уже существующие дороги, считают власти.

Автор: Юлия Шелковенко
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