СК начал проверку после обрушения эскалатора в московском ТЦ Columbus
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Москва, 24 октября. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что начата проверка после сообщения об обрушении пяти ступеней эскалатора в ТЦ на юге российской столицы.
Проводится доследственная проверка обрушения эскалатора в ТЦ на Кировоградской улице. В результате ЧП пострадавших нет.
Следователи изучают техдокументацию, допросят сотрудников торгового комплекса, которые ответственны за исправность подъемных устройств. Источник в оперативных службах сообщил, что в ТЦ Columbus произошло обрушение пяти ступеней на эскалаторе, пишет ТАСС.
Данный комплекс является одним из крупнейших в Москве, сюда приходит большое количество покупателей. Ранее сообщалось, что на МКАД произошла крупная авария с летальным исходом.