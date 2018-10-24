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СК начал проверку после обрушения эскалатора в московском ТЦ Columbus

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СК начал проверку после обрушения эскалатора в московском ТЦ Columbus

Москва, 24 октября. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что начата проверка после сообщения об обрушении пяти ступеней эскалатора в ТЦ на юге российской столицы.

Проводится доследственная проверка обрушения эскалатора в ТЦ на Кировоградской улице. В результате ЧП пострадавших нет.

Следователи изучают техдокументацию, допросят сотрудников торгового комплекса, которые ответственны за исправность подъемных устройств. Источник в оперативных службах сообщил, что в ТЦ Columbus произошло обрушение пяти ступеней на эскалаторе, пишет ТАСС.

Данный комплекс является одним из крупнейших в Москве, сюда приходит большое количество покупателей. Ранее сообщалось, что на МКАД произошла крупная авария с летальным исходом.

Автор: Ирина Селезнева
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