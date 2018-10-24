Синоптики рассказали, когда москвичам следует сменить летнюю резину

Москва, 24 октября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал жителям Москвы заменить летнюю резину на зимнюю в начале ноября.

В Москве грядут первые заморозки, поэтому пришло время подумать о том, чтобы переобуть машину. По словам Вильфанда, сейчас шины менять рано.

Но в первых числах ноября, когда температура воздуха составит +3 + 5 градусов тепла, самое время. Он пояснил, что при низкой температуре летняя резина теряет способность хорошего сцепления с асфальтом, это чревато проблемами с торможением.

Ранее сообщалось, что до конца недели столбики термометров днем будут показывать не менее 5 градусов тепла.