Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Фрагменты человеческих костей обнаружили на территории зоопарка в Москве

75
0 Оставить комментарий

Фрагменты человеческих костей обнаружили на территории зоопарка в Москве
Москва, 24 октября. На Большой Грузинской улице правоохранительные органы обнаружили фрагменты костей, предположительно, человеческих. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Находка была сделана вечером 23 октября во время работ по замене теплотрассы. По словам Ивановой, были обнаружены 14 фрагментов костей. По данным источника из силовых структур, кости были найдены на территории зоопарка.

Помощник руководителя ГСУ СКР по Москве добавила, что кости направлены на экспертизу. Устанавливаются обстоятельства проишествия. Ранее сообщалось, что на внутреннем радиусе МКАД произошла крупная авария, которая привела к жертвам.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое