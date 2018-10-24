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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов переназначен еще на пять лет

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов переназначен еще на пять лет
Москва, 24 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил контракт главного архитектора российской столицы Сергея Кузнецова еще на пять лет. Об этом говорится в распоряжении Собянина, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Сергей Кузнецов назначен главным архитектором Москвы, первым замглавы комитета по архитектуре. Он занимает эту должность с 2012 года, под его руководством выполнено множестко крупных современных проектов.

Кузнецов окончил Московский архитектурный институт, ранее был партнером в бюро «Speech Чобан & Кузнецов». Как сообщалось ранее, главный архитектор рассказал о внешнем облике второго входа в Московский зоопарк.

Автор: Ирина Селезнева
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