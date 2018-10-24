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Роспотребнадзор не нашел безопасной шаурмы в Москве

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Роспотребнадзор не нашел безопасной шаурмы в Москве

Москва, 24 октября. Специалисты Роспотребнадзора проверили более 250 точек продажи шаурмы в Москве, на всех были зафиксированы нарушения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

С июня по октябрь 2018 года по требованию сотрудников прокуратуры Роспотребнадзор проверил 251 объект. На всех точках выявлены многочисленные нарушения в области санитарного контроля и техрегламентов. Ведомство не нашло безопасной для потребителей шаурмы.

К примеру, мясо, из которого готовилась шаурма, не имело сертификатов качества. Использовались просроченные продукты, их хранили в месте, которое непригодно для хранения мяса и овощей. Документы на продукты также отсутствовали.

Ранее в Москве Роспотребнадзор проверил более сотни суши-баров. Там были зафиксированы многочисленные нарушения, еда готовилась в антисанитарных условиях.

Автор: Ирина Селезнева
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