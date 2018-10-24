Строительство второго входа в Московский зоопарк начнут в 2019 году

Москва, 24 октября. Второй вход в Московский зоопарк у станции метро «Баррикадная» начнут строить до конца 2019 года, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

По словам главного архитектора российской столицы Сергея Кузнецова, вход планируют возвести в стиле американского авангарда. Здесь появится образовательный центр, бутики для сувенирной продукции, кассы с турникетами.

В следующем году появятся два новых павильона «Арктика» и «Амазония». Кузнецов добавил, что при создании концепции будущего входа архитекторы вдохновлялись творениями Ричарда Мейера, пишет «Вечерняя Москва».

Американец отдавал предпочтение белому цвету, поскольку тот идеально сочетается с ландшафтом. Именно Мейер является создателем так называемого белого стиля.