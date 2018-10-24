В Москве с начала года родилось больше мальчиков, чем девочек

Москва, 24 октября. С начала 2018 года в Москве родились около 100 тысяч детей, самыми популярными именами стали Александр и София, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Александрами названы 2,4 тысячи мальчиков, а Софиями — более 2,5 тыс. девочек. Также популярны имена Максим, Артем, Михаил, а среди имен для девочек— Мария, Анна, Алиса.

По словам главы московского управления ЗАГС Елены Ефремовой, менее популярными стали имена Виктор, Вячеслав, Людмила и Наталья. За 9 месяцев текущего года родились 51,4 тысячи мальчиков и 47,6 тысяч девочек, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что в России по-прежнему действует программа поддержки материнства и молодых семей. Государство выдает материнский капитал, который можно использовать на образование ребенка и улучшение жилищных условий.