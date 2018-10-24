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Атмосферное давление в Москве достигнет барического «дна»

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Атмосферное давление в Москве достигнет барического «дна»

Москва, 24 октября. Синоптики предупредили москвичей о том, что 24 октября столбики термометров опустятся до аномально низкой отметки. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Московский регион окажется в самом сердце циклона, который наполнен дождевыми тучами. При этом показания барометров рухнут, достигнув барического «дна» — 725 мм ртутного столба.

В связи с этим метеозависимые люди будут чувствовать дискомфорт. Днем в среду будет облачная дождливая погода, температура воздуха составит 5-7 градусов со знаком плюс. Ранее сообщалось, что из-за туч жители Москвы не смогут увидеть Луну.

Автор: Ирина Селещнева
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