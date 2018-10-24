Два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД, есть жертвы

Москва, 24 октября. Утром 24 октября на МКАД произошло ДТП, при котором столкнулись два грузовика и одна легковушка, есть жертвы.

По предварительным данным, в массовой аварии погиб один человек. Инцидент произошел в 05.30 на 26-м километре внутреннего радиуса МКАД.

На место ЧП прибыли оперативные службы. Медики констатировали смерть пострадавшего, его спасти не удалось. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что московский охранник выстрелил в лицо покупателю супермаркета.