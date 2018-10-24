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Тучи помешают жителям Москвы увидеть «жизнерадостную» Луну

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Тучи помешают жителям Москвы увидеть «жизнерадостную» Луну

Москва, 24 октября. Жители Москвы и гости столицы не смогут увидеть «жизнерадостную» Луну из-за пасмурной погоды. Необычное астрономическое явление появится в небе вечером 24 октября, сообщили в центре погоды «Фобос».

Просветы в облаках появятся только 25 октября. Из-за облаков невозможно увидеть полную луну, Москва попала в центр облачного вихря, добавили специалисты.

По данным синоптиков, 24 октября может выпасть до 15 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. Сегодня после 18.00 дождь может переходить в мокрый снег, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что из-за минусовых температур ночью и плюсовых днем на дорогах может образоваться гололедица. Водителей предупредили быть осторожными на дорогах.

Автор: Ирина Селезнева
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