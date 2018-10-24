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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Москва, 24 октября. Облачная погода и дожди ожидаются в среду в Московской области и Москве. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Отмечается, что днем жителей и гостей Москвы ожидает 5–7 градусов тепла. При этом погода будет стоять облачная. Также пойдет дождь. В ночь с 24 на 25 октября температура составит 3–5 градусов тепла.

В Московской области столбики термометра покажут 4–9 градусов тепла. Ночью похолодает, ожидается 2–6 градусов выше нуля. Синоптики также рассказали о южном ветре. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Ночью подует западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду.

В ночные часы также возможны осадки. Кроме того, по данным Гидрометцентра, атмосферное давление в столичном регионе составит 726 миллиметров ртутного столба.

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Автор: Алия Садыкова
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