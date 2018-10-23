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Жительницу Подмосковья и трех ее сообщников осудят за торговлю людьми

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Жительницу Подмосковья и трех ее сообщников осудят за торговлю людьми

Москва, 23 октября. Жительницу Московской области, двух уроженок Ивановской области и гражданина Молдавии будут судить за торговлю людьми, сообщили в правоохранительных органах.

В течение четырех лет (с 2012 по 2016 годы) женщины находили молодых девушек с алкогольной зависимостью и из неблагополучных семей. Их продавали для занятия проституцией знакомым из Подмосковья, передает АГН «Москва».

Каждая жертва стоила порядка 10-20 тысяч рублей. Правоохранительные органы выяснили, что злоумышленницы продали не менее шести человек. Отмечается, что две девушки были несовершеннолетними.

Возбуждено уголовное дело о продаже людми, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ранее сообщалось, что сотрудник службы безопасности супермаркета в Москве выстрелил в посетителя.

Автор: Ирина Селезнева
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