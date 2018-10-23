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Торговец овощами плеснул кипятком в лицо полицейскому в Москве

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Торговец овощами плеснул кипятком в лицо полицейскому в Москве

Москва, 23 октября. Незаконный торговец овощами в Москве плеснул кипятком в лицо сотрудника правоохранительных органов, сообщили в главном управлении МВД РФ по столице.

Инцидент произошел на улице Ярцевская. Полицейские выявили факт незаконной торговли овощами и потребовали у продавца документы.

В ответ мужчина начал оскорблять полицейских, а затем вылил содержимое кружки-термоса в лицо одного из правоохранителей.

Торговец овощами плеснул кипятком в лицо полицейскому в Москве

При задержаннии незаконный продавец овощами оказывал сопротивление, и против него пришлось применить силу. На мужчину надели наручники и доставили его в отдел полиции.

У пострадавшего полицейского был выявлен термический ожог первой степени, передает РЕН ТВ. По этому инциденту собраны материалы дела и направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. 

Автор: Катерина Иванова
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