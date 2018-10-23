Власти Москвы включили 12 новых площадок в программу реновации

Москва, 23 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин включил в программу реновации 12 стартовых площадок, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Правительство Москвы внесло поправки к постановлению от 26 сентября 2017 года и 5 октября того же года. Власти актуализировали перечень стартовых площадок, на которых будут строить дома по программе реновации.

Известно, что 7 площадок находятся на месте домов, которые будут сносить. Расселение жилых домов уже началось. Таким образом в программу включили 268 площадок.

Напомним, что программа была утверждена в августе прошлого года, чтобы заменить старый жилой фонд. Москвичи поддерживают этот проект, в регионах рассчитывают, что реновация будет масштабирована на всю Россию.