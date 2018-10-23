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В Москве охранник супермаркета выстрелил посетителю в лицо

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В Москве охранник супермаркета выстрелил посетителю в лицо

Москва, 23 октября. На улице Грузинский вал в Москве произошел инцидент, при котором охранник супермаркета выстрелил посетителю прямо в лицо из пневматического оружия.

В правоохранительные органы Москвы обратился приезжий из одной республик РФ. Мужчина собщил, что 17 октября между ним и оханником произошел конфликт. Один из сотрудников службы безопасности торгового объекта выстрелил в него, пишет ТАСС.

Известно, что приезжий получил ранение щеки. Сотрудники полиции начали доследственную проверку. Ранее сообщалось, что в одном их супермаркетов в Подмосковье грузчики разгружали хлеб голыми руками.

Автор: Ирина Селезнева
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