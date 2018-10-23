«Грязная» разгрузка хлеба в Подмосковье попала на видео

Москва, 23 октября. Жители подмосковного города Луберцы записали на видео «грязную» приемку хлеба в одном из магазинов сети «Верный». Грузчик принимал хлеб без перчаток и перебрасывал его в тележку.

Хлебобулочная продукция не была разложена по лоткам, ее привезли в пластиковых ящиках. Автор ролика рассказал, что сотрудник магазина использовал тележку, а водитель голыми руками разгружал хлеб.

То есть мужчина сначала трогал двери пыльного грузовика, а потом брал в руки хлеб. Сотрудница магазина проследила за процессом разгрузки, покурила и затем только увезла товар в торговый зал. Очевидцев возмутила антисанитария.

Как передает «360», старшая смены Светлана заявила, что, как правило, хлеб принимается сотрудниками, которые носят перчатки. Товар фасуется в одноразовые пакеты и попадает на прилавки.