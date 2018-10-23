Парковку в Москве сделают бесплатной на два дня в ноябре

Москва, 23 октября. Парковка в Москве будет бесплатной 4 и 5 ноября в День народного единства, сообщили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

В 2018 году праздничный день выпадает на воскресенье, поэтому понедельник власти сделали выходным днем. В честь праздника парковка будет бесплатной во всех районах российской столицы, пишет РИА Новости.

Сотрудники ГИБДД попросили автомобилистов быть внимательными на дорогах и не нарушать ПДД. Парковать машины можно только в строго отведенных для этого местах.

День народного единства стал официальным праздником в 2005 году, его учредили в память об освобождении столицы от польских интервентов в 1612 году. Народное ополчение возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, в благодарность за подвиг на Красной площади им поставили памятник.