Полицейского задержали по подозрению в насилии над школьницей в Москве



Москва, 23 октября. Сотрудника полиции Подмосковья задержали по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении десятилетней девочки, сообщили в ГСУ СКР по Москве.

По данным следствия, 31 августа текущего года мужчина зашел с ребенком в подъезд дома на улице Зои Космодемьянской. Здесь он изнасиловал девочку, в настоящий момент полицейского задержали.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о насильственных действиях против лица, который не достиг 14 лет. Если вина полицейского подтвердится, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы согласно российскому законодательству.

Ранее сообщалось, что дважды судимый житель Алтайского края надругался над дочерью своей сожительницы.