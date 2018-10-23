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Куртку с 200 тысячами рублей в кармане украли у москвича во время драки

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Куртку с 200 тысячами рублей в кармане украли у москвича во время драки

Москва, 23 октября. Житель Москвы отдыхал в кафе, где произошел конфликт с еще одним посетителем. Ссора переросла в драку, после которой пострадавший не обнаружил куртку с крупной суммой денег.

Молодой человек лишился дорогих наушников и куртки с 200 тысячами рублей в кармане. Инцидент произошел 21 октября на первой Тверской-Ямской улице в Москве.

Известно, что 23-летний парень решил разобраться с обидчиком на улице. Он снял куртку с деньгами и положил ее на парапет. После драки он не нашел ни наушники Samsung, ни и деньги.

Правоохранительные органы проводят проверку, возбуждено уголовное дело по статье о краже, пишет АГН «Москва». Ранее сообщалось о двух пострадавших при поножовщине в кальянной в Москве.

Автор: Ирина Селезнева
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