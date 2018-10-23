Два человека получили ножевые ранения в московской кальянной

Москва, 23 октября. В районе Фили-Давыдково на западе Москвы молодой человек и девушка получили ножевые ранения. По данным источника в правоохранительных органах, они отдыхали в кальянной.

Инцидент произошел в ночь на 23 октябоя на Кастанаевской улице. Пострадавшими оказались 23-летний парень, его госпитализировали с резано-колотой раной грудной клетки. Также скорая увезла 22-летнюю девушку с ранением в области шеи.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет АГН «Москва». Ранее сообщалось о нападении на массажный салон в Москве.