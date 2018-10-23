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Москвичей предупредили о десятикилометровой пробке на МКАД

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Москвичей предупредили о десятикилометровой пробке на МКАД

Москва, 23 октября. На внутренней стороне МКАд произошло ДТП, вследствие чего образовалась пробка длиной 10 километров, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Дорожный инцидент произошел возле съезда на шоссе Энтузиастов в 08.40 утра, информация о ДТП появилась на странице ЦОДД в соцсети. По словам дежурного офицера ГИБДД по Москве Татьяны Сафроновой, столкнулись два автомобиля.

Оперативные службы убрали с дороги пострадавшие при столкновении машины, движение транспорта восстановлено. Однако пробка из машин протянулась на десяток километров, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось о нападении на массажный салон в столице.

Автор: Ирина Селезнева
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