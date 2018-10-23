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Аттракционы парка «Зарядье» за год посетили более 350 тысяч человек

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Аттракционы парка «Зарядье» за год посетили более 350 тысяч человек

Москва, 23 октября. С момента открытия парка «Зарядье» в Москве, аттракционами на его территории воспользовались свыше 300 тысяч человек, сообщили в пресс-службе парка.

В «Зарядье» находятся аттракционы «Полет» и «Машина времени». С 9 сентября прошлого года первый аттракцион посетили 264,5 тысячи человек.

«Машина времени» оказалась менее популярной, на ней пробовали прокатиться 85,7 тысячи москвичей и гостей российской столицы, передает АГН «Москва». Как сообщает газета «Вечерняя Москва», в мультимедийном шоу «Машина времени» рассказывается об истории столицы.

Голливудский актер Том Харди ранее побывал в «Зарядье» и осмотрел зал с ледяными скульптурами. По его словам, москвичи оказали очень теплый прием.

Автор: Ирина Селезнева
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