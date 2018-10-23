Москвич убил родную мать пятью ударами по голове

Москва, 23 октября. Житель Москвы подозревается в убийсте собственной матери, сообщили в столичном ГСУ Следственного комитета.

Утром 21 октября в доме на улице Косыгина сын поссорился с матерью. По версии следствия, он нанес пять ударов по голове женщине 1944 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте, прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть москвички.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному мужчине, пишет РИАМО.