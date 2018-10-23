Грабители в масках напали на массажный салон в Москве

Москва, 23 октября. Неизвестные грабители в масках совершили нападение на массажный салон в Донском районе Москвы, сообщили в экстренных службах.

Информация об ограблении поступила в правоохранительные органы утром 23 октября. Четверо мужчин в масках пригрозили сотрудникам салона предметом, напоминающим пистолет, и потребовали передать им выручку, сообщает АГН «Москва».

Позднее полиция задержала подозреваемых. Отмечается, что при ограблении никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в Москве отправили под домашний арест кадровика ГИБДД.