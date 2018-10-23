Синоптики предупредили москвичей об осадках

Москва, 23 октября. В Москве и области 23 октября ожидаются кратковременные дожди, воздух прогреется до 10 градусов тепла, говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».

Столичный регион находится под влиянием атмосферного фронта с северо-запада, в Москве максимальная температура составит 9 градусов, в области — 10 градусов.

Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет значительно ниже обычного. Дождливая погода неблагоприятно влияет на людей, у которых больные суставы.

Они также чувствуют дискомфорт из-за пониженного давления. На него также реагируют метеозависимые москвичи, которые страдают гипертонией, пишет РИАМО.