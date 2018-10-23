В Москве появится стеклянный пешеходный мост

Москва, 23 октября. Строительство надземного пешеходного перехода, который соединит Ховрино и Западное Дегунино, начнется в 2019 году, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Конструкция будет выполнена из антивандального стекла с подсветкой, мост пройдет над путями Октябрьской железной дороги. Архитекторы запланировали три выхода, протяженность моста составляет почти двести метров при высоте в семь метров.

Москомархитектура утвердила проект моста. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, мост поможет жителям и гостям столицы перемещаться между двумя районами. Он будет теплым, приспособленным для маломобильных москвичей. Его также оборудуют лифтами, прилегающую территорию благоустроят малыми архитектурными формами.