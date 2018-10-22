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Мужчина, задержанный в Москве за кражу велосипеда, сознался в семи убийствах

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Мужчина, задержанный в Москве за кражу велосипеда, сознался в семи убийствах

Москва, 22 октября. Уроженец Приднестровья, задержанный в Москве за кражу велосипеда, сознался в серии убийств. Как сообщает ряд СМИ, он признался в том, что убил шесть женщин и одного мужчину.

Полицейские задержали уроженца города Тирасполя 1989 года рождения в эту пятницу по подозрению в краже велосипеда на Ленинском проспекте в Москве. Задержанный охотно начал сотрудничать со следствием, сознавшись не только в краже велосипеда, но и в серии убийств.  

«Так, он рассказал следствию о том, что пребывая в Тирасполе, он совершил убийства шести женщин, мотивируя это ненавистью к ним, а также сознался в причастности к совершенному летом 2017 года убийству молодого человека в районе станции «Москва-Товарная», ― сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник.

Как добавили в правоохранительных органах, все показания задержанного будут тщательно проверены.

Автор: Антон Зарубин
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