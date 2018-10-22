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Электрик разбился насмерть, упав с крыши в Москве

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Электрик разбился насмерть, упав с крыши в Москве

Москва, 22 октября. Электрик сорвался с крыши четырехэтажного здания и скончался в Москве.

Как пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трагедия случилась в Басманном районе столицы в доме на улице Переведеновская, 8: 28-летний электрик сорвался с крыши и разбился насмерть. Известно, что она занимался монтажом обогрева кровли на крыше.

Ранее сообщалось о том, что сын киноактрисы Наталии Белохвостиковой получил серьезные травмы, пытаясь залезть через окно к своему другу в Москве.

Автор: Алексей Громов
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