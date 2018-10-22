Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Собянин рассказал Путину о планах по проекту реновации жилья

56
0 Оставить комментарий

Собянин рассказал Путину о планах по проекту реновации жилья

Москва, 22 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об основных задачах властей города в рамках проекта реновации жилья.

По словам градоначальника, в следующем году будет разработан целый ряд комплексных планов, которые предполагают строительство детских садов, школ, поликлиник, транспортной инфраструктуры.

«Для этого нужно разработать более сотни таких комплексных проектов и обсудить с москвичами», — рассказал Собянин.

Также он подчеркнул, что в текущем году под реновацию будет передано около миллиона квадратных метров, а в 2019 году начнется строительство четырех миллионов квадратных метров жилья.

«Первая стадия — это бюджетная, затем будем, конечно, пытаться привлекать внебюджетные ресурсы, но для старта — полностью финансовое обеспечение», — рассказал мэр столицы.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое