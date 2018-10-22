Собянин рассказал Путину о планах по проекту реновации жилья

Москва, 22 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об основных задачах властей города в рамках проекта реновации жилья.

По словам градоначальника, в следующем году будет разработан целый ряд комплексных планов, которые предполагают строительство детских садов, школ, поликлиник, транспортной инфраструктуры.

«Для этого нужно разработать более сотни таких комплексных проектов и обсудить с москвичами», — рассказал Собянин.

Также он подчеркнул, что в текущем году под реновацию будет передано около миллиона квадратных метров, а в 2019 году начнется строительство четырех миллионов квадратных метров жилья.