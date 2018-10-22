Собянин заявил о росте реальной зарплаты в Москве

Москва, 22 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что реальная заработная плата вырастет на восемь процентов. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас целый ряд производств, которые находились в стадии строительства, реконструкции, сейчас выходят в действие», — отметил градоначальник.

По его словам, это даст толчок для роста реальной зарплаты на восемь процентов и гарантирует «устойчивость для планов по реализации мощных проектов по развитию города».

Напомним, более 90 процентов жителей столицы смогут быстро добираться до метро. Об этом рассказал сообщил Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности городского правительства.