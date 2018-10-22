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Собянин пообещал москвичам метро возле дома

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Собянин пообещал москвичам метро возле дома

Москва, 22 октября. Более 90 процентов жителей столицы смогут быстро добираться до метро. Об этом рассказал сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности городского правительства.

По словам градоначальника, станции метро построят во Внуково, Лианозово и в районе Северный до 2023 года. Также в самое ближайшее время метро станет доступным для жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского, Коммунарки. Следовательно, метро будет в шаговой доступности для 90 процентов горожан.

«Построим основные участки — самого большого метрокольца в мире, а также приступим к сооружению перспективных линий — в Бирюлево, Щербинку, Троицк и Рублево-Архангельское», — рассказал Собянин.

Напомним, проект бюджета столицы на 2019-2021 годы рассмотрят в Мосгордуме на следующей неделе.

Автор: Алексей Громов
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