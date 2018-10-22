В правительстве Подмосковья рассказали, куда полетят первые аэротакси 

В министерстве инвестиций и инноваций Московской области рассказали Федеральному агентству новостей о подготовке к испытаниям и серийному производству беспилотных летательных аппаратов — в том числе аэротакси. Ранее компания Bartini — резидент технопарка «Сколково» — завершила строительство третьего прототипа летательного аппарата для работы в системе аэротакси. Однако, как пояснили ФАН в правительстве Подмосковья, внедрение нового вида транспорта в инфраструктуру региона потребует времени.

«В настоящий момент в Московской области создается инфраструктура для обеспечения полного цикла создания беспилотных летательных аппаратов от разработки до испытания и серийного производства на базе инновационного кластера авиационных технологий в наукограде Жуковский», — сообщили ФАН в министерстве.

Полигон для испытаний нового типа авиации под названием «Беспилотная долина» создается в рамках реализации мероприятий дорожной карты «Аэронет» Национальной технологической инициативы.

«Целью проекта является создание основного центра компетенций в области сертификации и испытания беспилотных систем в России», — указано в сообщении.

Кроме того, в правительстве отметили и необходимость уточнения нормативно-правового статуса и правил движения для аэротакси. Вопросы безопасности особенно актуальны в Московской области как в регионе с самым напряженным воздушным трафиком, где помимо четырех международных аэропортов функционируют десятки взлетно-посадочных площадок малой авиации.

«Согласно данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в настоящий момент ведется работа по совершенствованию действующего воздушного законодательства Российской Федерации в части регулирования использования авиации общего назначения в коммерческих воздушных перевозках (аэротакси)», — сообщили ФАН в правительстве Подмосковья.

Компания Bartini входит в число участников отраслевого инкубатора аэротакси McFly.aero, через который прорабатываюся вопросы создания взлетно-посадочных площадок, инфраструктурных комплексов в городах Московской области, России и мира. Как сообщила компания, представленный летательный аппарат способен совершать вертикальные взлет и посадку на любой горизонтальной поверхности, развивать скорость до 300 км в час, подниматься на высоту до 900 метров и совершать перелеты длиной до 150 километров. Уместиться в аэротакси смогут четыре человека.