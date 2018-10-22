Стало известно, когда Мосгордума рассмотрит проект бюджета города на 2019-2021 годы

Москва, 22 октября. Проект бюджета столицы на 2019-2021 годы рассмотрят в Мосгордуме на следующей неделе, рассказал мэр города Сергей Собянин во время ежегодного отчета о деятельности правительства.

По словам градоначальника, проект бюджета является «крепким и сбалансированным»: 50 процентов будут направлены на социальные нужды, а 40 — на развитие Адресно-инвестиционной программы.

Ранее Собянин сообщил, что расходы бюджета в следующем году составят 2,6 триллиона рублей, в 2020 году — 2,7 триллиона рублей, а в 2021 году — 2,8 триллиона рублей.

Напомним, средняя продолжительность жизни москвичей за пять лет вырастет до 80 лет. Об этом рассказал Собянин в рамках отчета о работе правительства.