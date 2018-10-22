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Продолжительность жизни москвичей превысит 80 лет к 2023 году

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Продолжительность жизни москвичей превысит 80 лет к 2023 году

Москва, 22 октября. Средняя продолжительность жизни москвичей за пять лет вырастет до 80 лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Мосгордуме в рамках отчета о деятельности правительства.

«Средняя продолжительность жизни достигла уровня многих развитых городов. К 2023 году она должна превысить 80 лет», — отметил градоначальник.

Если восемь лет назад продолжительность жизни составляла 74,2 года, то в 2017 году — уже 77,9 года. А спустя пять лет средняя продолжительность жизни будет гранит на отметке 80 лет и выше.

Также известно, что в текущем году количество пенсионеров в возрасте выше 80 лет выросло в полтора раза за восемь лет.

Автор: Ксения Пудовкина
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