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Стало известно, когда москвичи смогут увидеть «жизнерадостную» Луну

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Стало известно, когда москвичи смогут увидеть «жизнерадостную» Луну

Москва, 22 октября. Жители и гости столицы смогут увидеть «жизнерадостную» или «охотничью» Луну. Соответствующую информацию передает пресс-служба Московского планетария.

Второе после осеннего равноденствия полнолуние, которое получило название «жизнерадостное» или «охотничье», можно будет увидеть в среду, 24 октября, в 19.48.

По словам специалиста планетария, свет полной луны позволял предкам подготовиться к зиме. Также в конце октября проводился сбор урожая.

«Октябрьское полнолуние всегда встречалось с особым почетом и было важным праздником у крестьян. Наблюдать полную Луну можно невооруженным глазом, главное условие — ясное небо», — рассказали в планетарии.

Автор: Ксения Пудовкина
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