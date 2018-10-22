Стало известно, когда москвичи смогут увидеть «жизнерадостную» Луну

Москва, 22 октября. Жители и гости столицы смогут увидеть «жизнерадостную» или «охотничью» Луну. Соответствующую информацию передает пресс-служба Московского планетария.

Второе после осеннего равноденствия полнолуние, которое получило название «жизнерадостное» или «охотничье», можно будет увидеть в среду, 24 октября, в 19.48.

По словам специалиста планетария, свет полной луны позволял предкам подготовиться к зиме. Также в конце октября проводился сбор урожая.