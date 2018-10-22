Собянин рассказал об итогах восьмилетней работы на посту мэра

Москва, 22 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги своей работы в должности за последние восемь лет. Градоначальник доложил о результатах деятельности московского правительства в столичном парламенте в понедельник, 22 октября.

Собянин начал «с самой важной и чувствительной темы для большинства горожан». Речь идет о здравоохранении. Мэр Москвы напомнил, что за восемь лет была проведена структурная реорганизация городского здравоохранения, изменилась система финансирования и оплаты труда, больницы оснастили современным оборудованием.

Согласно приведенным Собяниным данным, уровень смертности в столице сократился в 2,6 раза и в настоящее время составляет 15%.

«Средняя ожидаемая продолжительность жизни москвичей достигла уровня многих развитых мировых городов», — добавил он.

Кроме того, мэр столицы поделился планами на ближайшие пять лет. Он отметил, что за это время Москва должна выйти на качественно новый уровень оказания медицинской помощи, а также внедрить новейшие информационные технологии, будет построено более 30 новых поликлиник.

Что касается транспортной сферы, то и в ней есть прогресс, считает Собянин. По его словам, за восемь лет появилось 803 километра дорог, возросла на 16 процентов скорость движения транспорта. Кроме того, подчеркнул градоначальник, жители районов у МКАД стали меньше тратить времени, чтобы добраться до центра города и вернуться домой. В ближайшие пять лет в столице появится еще 500 километров новых дорог, а также будет завершено строительство Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, Южной рокады.

Собянин отметил благоустройство города. По его словам, с 2010 года новый облик получили 350 улиц и площадей, более 570 зеленых территорий. В прошлом году открылся парк «Зарядье», который посетили более 11 миллионов человек.