В Москве отремонтируют 145 городских часов до конца 2018 года

Москва, 22 октября. Почти 150 городских часов отремонтируют в столице до конца 2018 года, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках планового ремонта до конца текущего года приведут в порядок 145 электрических часов в центре города и на вылетных магистралях.

Отметим, в настоящее время в столице показывают точное время жителям и гостям города больше тысячи типовых часовых блоков на опорах освещения и почти 30 индивидуальных проектов часов.