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В Москве отремонтируют 145 городских часов до конца 2018 года

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В Москве отремонтируют 145 городских часов до конца 2018 года

Москва, 22 октября.  Почти 150 городских часов отремонтируют в столице до конца 2018 года, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках планового ремонта до конца текущего года приведут в порядок 145 электрических часов в центре города и на вылетных магистралях.

Отметим, в настоящее время в столице показывают точное время жителям и гостям города больше тысячи типовых часовых блоков на опорах освещения и почти 30 индивидуальных проектов часов.

«Поддержание точного хода стрелок и целостности часовой конструкции является важной задачей городских служб», — рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Автор: Ксения Пудовкина
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