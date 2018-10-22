Сын актрисы Белохвостиковой упал со второго этажа и сломал челюсть в центре Москвы

Москва, 22 октября. Приемный сын киноактрисы Наталии Белохвостиковой получил серьезные травмы, пытаясь залезть через окно к своему другу в Москве.

Инцидент произошел утром в понедельник, 22 октября: девятиклассник попытался забраться через окно к своему другу, однако сорвался и упал с высоты второго этажа. Школьник доставили в Морозовскую ДГКБ с закрытой черепно-мозговой травмой и перелом костей челюсти.