Музыканта Мистера Кредо задержали в Москве за громкую музыку

Москва, 22 октября. Сотрудники полиции задержали певца Мистера Кредо в Москве после жалоб соседей на громкую музыку.

Музыкант и певец Александр Махонин после 23.00 громко слушал музыку, чем вызвал гнев соседей, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Мистера Кредо доставили в отделение полиции и выписали ему штраф в размере двух тысяч рублей. Соответствующую информацию передает телеграм-канал Mash.

Отметим, Александр Махонин или Мистер Кредо известен композициями «Чудная долина», «Медляк», «Мама Азия» и Cosa Nostra.