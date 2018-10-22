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Музыканта Мистера Кредо задержали в Москве за громкую музыку

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Музыканта Мистера Кредо задержали в Москве за громкую музыку

Москва, 22 октября. Сотрудники полиции задержали певца Мистера Кредо в Москве после жалоб соседей на громкую музыку.

Музыкант и певец Александр Махонин после 23.00 громко слушал музыку, чем вызвал гнев соседей, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Мистера Кредо доставили в отделение полиции и выписали ему штраф в размере двух тысяч рублей. Соответствующую информацию передает телеграм-канал Mash.

Отметим, Александр Махонин или Мистер Кредо известен композициями «Чудная долина», «Медляк», «Мама Азия» и Cosa Nostra.

Автор: Алексей Громов
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