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Москвичей предупредили о мокром снеге в середине недели

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Москвичей предупредили о мокром снеге в середине недели

Москва, 22 октября. Жителей и гостей столицы предупреждают о том, что в середине недели возможно выпадение мокрого снега с дождем. Об этом сообщила специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

На ближайшей неделе ожидается незначительное понижение температуры, а ближе к выходным возможны заморозки в ночное время суток. Во вторник, 23 октября, прогнозируется небольшой дождь, столбик термометра поднимется до двух-четырех градусов плюсом утром, а в дневное время суток потеплеет до семи-девяти градусов. В среду в столицу придут дожди, воздух прогреется до четырех-девяти градусов.

Неблагоприятная погода ожидается в Москве 25 октября. Ночью возможно выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Столбик термометра покажет от семи до девяти градусов тепла. К концу недели ожидается понижение температуры воздуха до нуля градусов.

«Температура будет приближаться к климатической норме, сейчас она выше нормы градуса на два-три», — цитирует RT Позднякову.

Автор: Ксения Пудовкина
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