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Электричка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье

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Электричка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье

Москва, 22 октября. Пенсионер скончался под колесами электропоезда в Подмосковье. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Смертельное происшествие случилось в понедельник, 22 октября, около 09.30 на платформе Шереметьевская Савеловского направления электропоездом сообщением Одинцово — Талдом.

По предварительным данным, 60-летний пожилой человек переходил пути по пешеходному настилу и не заметил поезда.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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