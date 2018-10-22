Электричка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье

Москва, 22 октября. Пенсионер скончался под колесами электропоезда в Подмосковье. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Смертельное происшествие случилось в понедельник, 22 октября, около 09.30 на платформе Шереметьевская Савеловского направления электропоездом сообщением Одинцово — Талдом.

По предварительным данным, 60-летний пожилой человек переходил пути по пешеходному настилу и не заметил поезда.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.