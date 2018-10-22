Поезда на Казанском направлении МЖД ввели в график после сбоя

Москва, 22 октября. Пассажирам сообщают о том, что пригородные поезда на Казанском направлении Московской железной дороги начали курсировать по маршруту согласно своему расписанию. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Движение поездов на Казанском направлении МЖД к настоящему моменту ввели в график.

«В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что движение поездов по маршруту осуществлялось с увеличенным интервалом из-за внеплановой остановки электропоезда № 6523 Платформа 47-й километр — Москва..