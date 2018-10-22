Контрафактные препараты на 130 тысяч рублей изъяли в салоне красоты в Подмосковье

Москва, 22 октября. Контрафактные лекарства изъяли в салоне красоты в Московской области. Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе подмосковного отделения МВД России.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли контрафактные растворы для инъекций и лосьоны на общую сумму 130 тысяч рублей в салоне красоты в Подольске.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранители устанавливают личности причастных к совершению преступления.