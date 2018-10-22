Горевший мусор на площади в сто квадратных метров потушили на юго‑востоке Москвы
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Москва, 22 октября. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на открытой площадке на юго-востоке Москвы на площади в сто квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве в ночь на понедельник, 22 октября: загорелся мусор на улице Шоссейная.
Около 04.00 возгорание удалось полностью ликвидировать. Пламя охватило территорию площадью в сто квадратных метров. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на данные, опубликованные сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.