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Мужчина заживо сварился в кипящем битуме в центре Москвы

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Мужчина заживо сварился в кипящем битуме в центре Москвы

Москва, 22 октября. Мужчина запрыгнул в люк машины с кипящим битумом в Москве и погиб. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Страшная трагедия случилась в Басманном районе столицы вечером в субботу, 20 октября, около 23.20. Неизвестный мужчина на переулке Лучникова залез на машину дорожных работников и спрыгнул в люк с кипящим битумом.

«В результате он сварился заживо», — сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах случившегося и устанавливают причины поступка мужчины.

Автор: Алексей Громов
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