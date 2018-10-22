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Четыре авто столкнулись на западе Москвы, есть пострадавшие

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Четыре авто столкнулись на западе Москвы, есть пострадавшие

Москва, 22 октября. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на западе столицы, пострадал один человек.

Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Четыре машины столкнулись в районе дома 1 на площади Победы, среди них две машины такси. Известно, что одни человек пострадал, пишет «Вечерняя Москва».

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося ДТП.

Автор: Алексей Громов
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