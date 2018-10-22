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Москвичи смогут бесплатно провести диагностику своих компьютеров

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Москвичи смогут бесплатно провести диагностику своих компьютеров

Москва, 22 октября. Москвичи могут бесплатно проверить свои компьютеры на наличие вирусов и ненужных программ до 6 ноября. Об этом сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Специалисты городского сервиса «Чудо техники» проводят акцию под названием «Диагностика за спасибо»: проводится бесплатная удаленная диагностика компьютеров.

«Жители Москвы могут бесплатно проверить исправность своих компьютеров онлайн», — отмечается в сообщении.

В рамках консультации можно будет получить информацию о причинах замедленной работы компьютера, о наличии вирусов и шпионских программ. Диагностику на удаленной основе можно провести с понедельника по субботу с 10.00 до 20.00. Для этого нужно будет подключиться к устройству со своего компьютера. Проверка займет около 20 минут. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Ксения Пудовкина
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