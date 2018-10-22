Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичам рассказали о погоде в начале рабочей недели

93
0 Оставить комментарий

Москвичам рассказали о погоде в начале рабочей недели

Москва, 22 октября. Жителям и гостям российской столицы рассказали о погоде в начале рабочей недели. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в Гидрометцентре России.

В понедельник, 22 октября, столбик термометра поднимется до девяти градусов плюсом. Синоптики прогнозируют умеренный, юго-западный ветер, порывы которого будут достигать шести метров в секунду.

В ночь на вторник, 23 октября, ожидается три градуса тепла, а ветер будет дуть со скоростью пять метров в секунду. Утром воздух прогреется до восьми градусов, а ветер начнет дуть с юга.

Отметим, в следующие выходные в столичные регион придут заморозки.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое