Москвичам рассказали о погоде в начале рабочей недели

Москва, 22 октября. Жителям и гостям российской столицы рассказали о погоде в начале рабочей недели. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в Гидрометцентре России.

В понедельник, 22 октября, столбик термометра поднимется до девяти градусов плюсом. Синоптики прогнозируют умеренный, юго-западный ветер, порывы которого будут достигать шести метров в секунду.

В ночь на вторник, 23 октября, ожидается три градуса тепла, а ветер будет дуть со скоростью пять метров в секунду. Утром воздух прогреется до восьми градусов, а ветер начнет дуть с юга.

Отметим, в следующие выходные в столичные регион придут заморозки.